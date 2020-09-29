Отпуск в сосновом лесу: новый сериал со звездой "Крепостной" на СТБ

29 сентября 2020 16:20 Юлия Крутиева
Отпуск в сосновом лесу: новый сериал со звездой
Отпуск в сосновом лесу: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ
пресс-служба канала СТБ

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийного фильма "Отпуск в сосновом лесу", производства IVORY films.

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В первый день после первой сцены съемочная группа разбила по традиции тарелку. Главную роль сыграла звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная.

В центре сюжета история двух институтских подруг - Ольги и Аллы. Некогда они вместе учились в одном вузе, но после потеряли связь, а по прошествии времени совершенно случайно оказались соседями по коттеджу для отдыха. Много лет назад они обе были влюблены в преподавателя славянской филологии - Валерия Синицкого. 

Отпуск в сосновом лесу: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ / пресс-служба канала СТБ
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Из двух подружек он выбрал хрупкую и открытую Ольгу. Но после смерти бабушки Ольга неожиданно прервала с ним все отношения, и через некоторое время Валерий женился на Алле. Спустя почти десять лет Ольга уже замужем и у нее есть сын Гоша. Она вроде бы и рада вновь встретиться с подругой, но ей не хочется бередить еще до конца не затянувшиеся сердечные раны…  

Это история о любви и о том, что от судьбы не уйдешь - чему быть, того не миновать. Меня привлекла эта история тем, что у нас есть возможность снять параллельно два фильма: с одной стороны, мы покажем жизнь наших героинь сейчас, а с другой - окунемся вместе с ними в период десятилетней давности, - комментирует режиссер фильма Алена Райнер. - И, надеюсь, нам удастся рассказать с помощью этого приема непростую историю двух подруг и показать параллельные существования.

Отпуск в сосновом лесу: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ / пресс-служба канала СТБ
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Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Премьера на СТБ состоится осенью. В главных ролях: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин.

Напомним, 

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