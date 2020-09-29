Муж Алены Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом

В пятом прямом эфире шоу "Танці з зірками" ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль поделились неутешительной новостью.

Уберечь себя от коронавируса не удалось одной из самых ярких пар «Танців з зірками» . Речь шла о певце Олеге Виннике и его партнерше Алене Шоптенко.

Олег сообщил, что врачи диагностировали ему двухстороннюю пневмонию. А вот состояние Алены намного хуже. Она даже не смогла выйти на скайп-связь со студией.

Олег Вининк и Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Но сегодня стало известно, что вслед за Шоптенко коронавирусом заразился и ее муж Алексей. Мужчине стало резко плохо после того, как Алена получила позитивный результат теста.

Когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался, - сообщил Алексей. - Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и... я гордый обладатель бумажки с надписью «выявлено».

Алексей Иванов / instagram.com/kzmr_mlvch

При этом Иванов сообщил, что после получения результатов теста он сразу позвонил всем, с кем контактировал последнюю неделю. Также мужчина призвал публику не паниковать в случае обнаружения в их организме вируса.

Вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте, знаете ли вы, что будете делать и куда звонить, - пишет муж Шоптенко. - Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь.

Напомним,