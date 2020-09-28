Владимир Остапчук объявил дату свадьбы с Кристиной Горняк

28 сентября 2020 11:25 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук объявил дату свадьбы с Кристиной Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
пресс-служба канала Украина

Ведущий шоу МАСКА на канале Украина Владимир Остапчук и его возлюбленная, нотариус Кристина Горняк готовятся к свадьбе, которая состоится уже совсем скоро.

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Первоначально пара планировала свадьбу на 1 октября. Но из-за того, что и Владимир Остапчук, и Кристина заболели коронавирусом, свадьбу пришлось отменить. О переносе праздника и подготовке к своему важному дню они рассказали эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Кстати, очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я всем написала: «Прошу прощения, свадьбы не будет». Но мы сказали, что не отменяем, мы ее просто переносим. Не знаю, есть ли нумерологи, астрологи, кто нам расскажет. Мы даже не смотрели. Уверены, что это классная дата,
– рассказали Владимир Остапчук и Кристина Горняк.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

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Пара уже преодолела болезнь и возобновила приготовления к свадьбе. В один день со свадьбой состоится и сама роспись. Будущие супруги уже выбрали кольца, свадебные наряды, ресторан и ведущих.

Единственное, что мы еще не выбрали, – меню в ресторане. Это уже мелочи, – отметил ведущий шоу «МАСКА». – Вся программа готова. Все ждут.

Ну а долгожданный праздник влюбленных состоится уже совсем скоро – через 2,5 недели.

Наша новая дата свадьбы – 15 октября 2020. Очень быстро уже,
– объявила пара, поделившись подробностями подготовки к свадьбе, о которых зрители узнают уже скоро.

Кристина Горняк устроила девичник / instagram.com/kristygor

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Отметим, Владимир Остапчук будет вести грандиозный проект «МАСКА» на телеканале «Украина». Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

Напомним,

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