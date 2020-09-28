Владимир Остапчук объявил дату свадьбы с Кристиной Горняк
28 сентября 2020 11:25
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
пресс-служба канала Украина
Ведущий шоу МАСКА на канале Украина Владимир Остапчук и его возлюбленная, нотариус Кристина Горняк готовятся к свадьбе, которая состоится уже совсем скоро.
Владимир Остапчук, и Кристина заболели коронавирусом, свадьбу пришлось отменить. О переносе праздника и подготовке к своему важному дню они рассказали эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Кстати, очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я всем написала: «Прошу прощения, свадьбы не будет». Но мы сказали, что не отменяем, мы ее просто переносим. Не знаю, есть ли нумерологи, астрологи, кто нам расскажет. Мы даже не смотрели. Уверены, что это классная дата,– рассказали Владимир Остапчук и Кристина Горняк.
Кристина Горняк и Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Единственное, что мы еще не выбрали, – меню в ресторане. Это уже мелочи, – отметил ведущий шоу «МАСКА». – Вся программа готова. Все ждут.
Ну а долгожданный праздник влюбленных состоится уже совсем скоро – через 2,5 недели.
Наша новая дата свадьбы – 15 октября 2020. Очень быстро уже,– объявила пара, поделившись подробностями подготовки к свадьбе, о которых зрители узнают уже скоро.
Кристина Горняк устроила девичник / instagram.com/kristygor
Напомним,