Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска
В 5 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 24.09.2020 Анна Ризатдинова села на шпагат, а Олег Кензов показал татуировку на интимном месте.
С самого первого раунда удача была на стороне девушек – и в «Руках-ногах» они справились лучше и больше слов в конкурсе «По губам» угадали.
Да и правильно песни в музыкальном конкурсе «5 слов» пропели. А потом началось самое интересное.
А мужчины, переодетые в яркие розовые платья, пытались сделать макияж в машинах, которые расшатывали члены съемочной команды.
Я не брился уже 15 лет! – похвастался ведущий. – Триммерую бороду.
Свой талант гимнастка Анна Ризатдинова смогла продемонстрировать и в «Хто зверху?» Чтобы не упасть со стеклянной доски во время одноименного конкурса, она… села на шпагат.
А в финале каждый из участников мог примерить на себя роль Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого». Команды давили виноград ногами в огромных 500-килограммовых бочках.
Кому удалось победить, узнаете в свежем выпуске. Шоу «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!
Напомним,