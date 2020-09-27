Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска

Эксклюзив 27 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 5 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 24.09.2020 Анна Ризатдинова села на шпагат, а Олег Кензов показал татуировку на интимном месте.

Читайте такжеМАСКА: некоторые детали образов весят до 5 кг, а костюмы достигают в высоту 2,7 метров
Каждый выпуск игрового шоу «Хто зверху?» – праздник как для участников, так и для зрителей. Это Новый канал доказывает десять сезонов подряд. В свежем выпуске брутальные мужчины – ведущие Олег Кензов и Даниэль Салем, юморист Валентин Михиенко – сражались против хрупких (но это только на первый взгляд!) женщин – спортсменки Анны Ризатдиновой, юмористки Валерии Товстолес и певицы Даши Астафьевой.

С самого первого раунда удача была на стороне девушек – и в «Руках-ногах» они справились лучше и больше слов в конкурсе «По губам» угадали.

Да и правильно песни в музыкальном конкурсе «5 слов» пропели. А потом началось самое интересное.

Читайте такжеНастя Каменских призналась, что ее новый альбом раскритиковали в Америке
«Обмен ролями» – один из самых ярких конкурсов шоу – не подвел. Женская команда во главе с Лесей Никитюк должна была пройти полосу препятствий с тяжелыми манекенами на плечах. Девушки должны были почувствовать себя в роли мужчин, которым их прекрасные спутницы карабкаются на плечи во время концертов.

А мужчины, переодетые в яркие розовые платья, пытались сделать макияж в машинах, которые расшатывали члены съемочной команды.

Читайте такжеОля Цибульская шокировала сменой имиджа: похожа на парня-подростка
Неожиданные факты о звездах всплыли во время конкурса «Правда или ложь». Так, оказалось, что у Олега Кензова есть татуировка на интимном месте, а Даниэль Салем не брился с тех самых пор, как ему исполнился 21 год!

Я не брился уже 15 лет! – похвастался ведущий. – Триммерую бороду.

Свой талант гимнастка Анна Ризатдинова смогла продемонстрировать и в «Хто зверху?» Чтобы не упасть со стеклянной доски во время одноименного конкурса, она… села на шпагат.

А в финале каждый из участников мог примерить на себя роль Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого». Команды давили виноград ногами в огромных 500-килограммовых бочках.

Кому удалось победить, узнаете в свежем выпуске. Шоу «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Даша Астафьева Хто зверху Олег Кензов Новый Канал Сергей Притула Леся Никитюк новости Даниэль Салем эксклюзив Анна Ризатдинова Хто зверху-10 Валик Михиенко Валерия Товстолес

Материалы по теме

Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
Телешоу

Хто зверху-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK