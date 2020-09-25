Деми Ловато решила расстаться с женихом спустя два месяца после помолвки

25 сентября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Деми Ловато решила расстаться с женихом спустя два месяца после помолвки
Деми Ловато с бывшим женихом
instagram.com/ddlovato

Изоляция во время карантина из-за коронавируса сыграла злую шутку с Деми Ловато.

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Два месяца назад в жизни Деми Ловато произошло одно из самых долгожданных событий в жизни каждой девушки. Певица получила предложение руки и сердца от Макса Эриха.

Для этого 29-летний актер пригласил любимую на прогулку по пляжу Малибу и просто на фоне океана предложил Ловато выйти за него замуж. Певица ответила согласием.

Во время первой волны коронавируса Деми и Максу пришлось провести карантин в своем особняке. Однако в течение последних нескольких недель отношения пары начали портиться.

Деми Ловато с бывшим женихом / instagram.com/ddlovato
Один из самых громких споров между парой случился в тот момент, когда Максу нужно было ехать на съемки в Атланту. Парень не захотел, чтобы Ловато ехала вместе с ним.

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С подобным поведением любимого певица решила не мириться. Инсайдеры журнала People заявили, что после длительных бесед пара, к сожалению, решила отменить свадьбу и вовсе пойти разными путями.

Это было трудное решение, но Деми и Макс решили пойти разными путями, хотят сосредоточиться на развитии карьеры, - сообщают инсайдеры. - Они уважают и любят друг друга и всегда будут ценить время, проведенное вместе.

Деми Ловато с бывшим женихом / instagram.com/ddlovato
Напомним, 

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