Анна Седокова предстала на свадебной фотосессии в нижнем белье и чулках

25 сентября 2020 12:15 Юлия Крутиева
Анна Седокова предстала на свадебной фотосессии в нижнем белье и чулках

6 сентября 2020 года Анна Седокова вышла замуж в третий раз.

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Избранником 37-летней певицы Анны Седоковой стал баскетболист Янис Тимма. О радостном событии пара рассказала значительно позже, все это время наслаждаясь своим новым статусом и семейным счастьем.

Красочными кадрами со свадьбы супруги поделились с поклонниками в Инстаграм. Стоит отметить, что выглядели Анна и Янис невероятно красивыми и очень счастливыми. Их свадебные фото вызвали невероятный восторг у публики.

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А вот снимки со свадебной фотосессии, которую пара организовала позже, – подверглись критике. Причина тому – эротичный образ звезды. Седокова шокировала фанатов, появившись перед объективом фотографа в нижнем белье и чулках. 

Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии,
– прокомментировала откровенное фото Анна Седокова.

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В комментариях под публикацией фолловеры выразили мнение, что подобные кадры слишком пикантные, и чтобы сохранить свое счастье, – лучше о нем меньше говорить и тем более вот так показывать: "Чувства не надолго, в плане страсти... Скоро всё пройдёт... И фото другие будут... Спокойные, семейные, ну а если нет, - то это игра", "Жена, ну он то в трусах фото не выкладывает!"

Напомним,

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