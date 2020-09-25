Анна Седокова предстала на свадебной фотосессии в нижнем белье и чулках
25 сентября 2020 12:15
6 сентября 2020 года Анна Седокова вышла замуж в третий раз.
Читайте такжеНервный срыв, свадьба, беременность: чем закончился проект "Кохання на виживання" для Насти и ИльиИзбранником 37-летней певицы Анны Седоковой стал баскетболист Янис Тимма. О радостном событии пара рассказала значительно позже, все это время наслаждаясь своим новым статусом и семейным счастьем.
Красочными кадрами со свадьбы супруги поделились с поклонниками в Инстаграм. Стоит отметить, что выглядели Анна и Янис невероятно красивыми и очень счастливыми. Их свадебные фото вызвали невероятный восторг у публики.
Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии,– прокомментировала откровенное фото Анна Седокова.
Напомним,