Чем закончился проект "Кохання на виживання" для Насти и Ильи: нервный срыв, свадьба, беременность

24 сентября 2020 10:10 Юлия Крутиева
Чем закончился проект
Кохання на виживання 4 сезон Настя и Илья
пресс-служба Нового канала

28-летнего Илью и 22-летнюю Настю свел служебный роман. Он – предприниматель, а она – его подчиненная.

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От интрижки на работе парень ничего не ожидал: был женат, да и параллельно встречался с другими девушками. Однажды у него даже был секс с тремя разными партнершами в один день. Но против судьбы не попрешь, Илья и Настя начали жить вместе. Вот только пару угнетали отношения. Чтобы разобраться в чувствах, они отправились на другой континент в рамках реалити «Кохання на виживання» (Новый канал).

Моя проблема – это неверность, – говорит Илья. – И на проект я пришел, чтобы доказать Насте, что люблю ее.

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Так доказывал, что поставил ей шрам-метку тлеющей палкой, позволил вылить фекалии на голову, а в порыве гнева во время испытания в трущобах бросил ей пустую бутылку из-под воды в лицо и пытался сбросить в реку.

Это было самое сложное испытание для меня, – вспоминает Настя. – У меня случился нервный срыв. Четыре часа после него я заикалась и не могла сказать ни слова. Мы тогда даже вечернее интервью не записывали. Вся съемочная группа вместе с ведущим Олегом Кензовым бегали вокруг меня в страхе и не знали, что делать. Слава Богу, все обошлось, и я снова смогла разговаривать. Хотя тогда думала, что буду заикаться до конца своих дней.

После выходки парень умолял о прощении и поклялся быть терпеливым. Свое слово сдержал.

Когда мы участвовали в реалити, наши отношения шли на спад, – признается Настя. – Проект вдохнул вторую жизнь в наш союз. После всех испытаний и изнурительных съемок любовь обновилась, мы оба поняли, как много значим друг для друга. Наша жизнь изменилась в лучшую сторону, мы поженились, и я жду самую прекрасную и любимую дочь.

Чем закончится адская поездка в Перу для следующей пары – смотрите во вторник, 29 сентября, в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

Напомним,

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