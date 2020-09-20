Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)

22 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите во 2 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : служебный роман Насти и Ильи не должен был перерасти в серьезные отношения, ведь Илья встречался с несколькими девушками одновременно. Но у любви были другие планы – теперь они вместе. Правда, не все гладко в отношениях пары. Девушка не доверяет парню, а тот и не скрывает, что любит женское внимание. Вместе они отправились в джунгли в Перу, чтобы проверить, насколько крепкий их союз. Ведущий Олег Кензов приготовил для них пять испытаний, которые принесут боль в буквальном смысле. Пара познакомится с традициями местных племен, побывает в трущобах, изучит боевые искусства. Но самым сложным окажется провокация на измену. Чем закончится путешествие в Перу для них – смотрите.

2 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.