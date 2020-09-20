Кохання на виживання-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 15.09.2020)

15 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 1 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : в проекте Любовь на выживание 4 сезон 1 выпуск от 15.09.2020 танцевальную пару Юлии и Александра. Она – хореограф, преподает современные танцы и pole dance. Он – также профессиональный хореограф-стриптизер. Саша – самоуверенный и харизматичный красавчик, который любит свободу и не готов распрощаться с холостяцкой жизнью. Герои шоу Любовь на выживание уже три года живут в гражданском браке. Все это время Юля подозревает Сашу в изменах и ревнует к другим девушкам. Сможет ли мужчина доказать любимой свою верность? Узнаем уже через мгновение!

Зачем Юля и Саша пришли на проект Любовь на выживание 4 сезон?

Цель девушки на проекте – чтобы ее любимый наконец определился со своими планами и сделал предложение. Саша же хочет, чтобы Юля успокоилась, перестала ревновать и знала, что она единственная в его жизни. Какие сюрпризы ждут влюбленных? Смотрите онлайн в шоу Любовь на выживание 2020.

Испытания пары: 5 адских заданий для проверки отношений на прочность

Чтобы доказать искренность своих намерений и заработать 100 000 гривен, Саша и Юля отправятся в Латинскую Америку. Райское Перу станет для них настоящим адом. Пара должна пройти 5 испытаний и получить за них 5 ключей, которые дадут возможность в финале открыть шкатулки с деньгами. Влюбленные не будут жалеть эмоций, на проекте вспыхнут горячие страсти. Смотрите онлайн Любовь на выживание 1 выпуск, чтобы увидеть, какие испытания подготовил ведущий Олег Кензов для участников.

Сможет ли пара хореографов выучить аргентинское танго и перетанцевать опытных виртуозов? Что Александр знает о Юлии? Какие признания в откровенном видео Саши доведут Юлю до слез? Выиграют ли участники денежный приз? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Любовь на выживание 4 сезон 1 выпуск от 15.09.2020.

1 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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