Хто зверху-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020)

17 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск шоу Хто зверху-10.

Смотрите в 4 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху? : вы узнаете, правда ли мужчин не хватает надолго, как считает Леся Никитюк.

Сегодня в команде Сергея Притулы играют актер Константин Войтенко, дизайнер Андре Тан и спортсмен Василий Вирастюк. На стороне Леси Никитюк – актриса Ксения Мишина, модель Анастасия Руда и тренер Марина Боржемская. На этот раз дамы будут меряться с мужчинами не только эрудированностью, но и силой! А еще вы узнаете, почему никто не спорит с решениями Василия Вирастюка, и услышите неожиданное признание от Ксении Мишиной.

Конкурс По губам окажется непредвиденно сложным!

Обе команды в 4 выпуске Хто зверху? 2020 почувствуют сложности с угадыванием слов. Слова «худи», «макраме» и «панна котта» вызовут легкое недоумение у мужчин. А капитан мужской команды Сергей Притула будет нашептывать Лесе Ивановне такие длинные слова, что девочкам будет очень непросто их угадывать!

Любимый конкурс – Обмен ролями

Раунд с обменом ролями на этот раз будет эпичным, ведь Василий Вирастюк продемонстрирует свою силу, а девушки постараются повторить его показатели. В 4 выпуске Хто зверху? 2020 вы узнаете, кто сильнее – Ксения Мишина, Настя Руда, Марина Боржемская или Леся Никитюк. За что капитаншу женской командой прозовут Кличко-младшей, а Сергея – Притулиной? Узнайте прямо сейчас!

Парни в 4 выпуске Хто зверху? в 10 сезоне попытаются совладать с магией пятого измерения женской сумочки. Как же девушки это делают? Когда в руках у них пакеты после шоппинга, стаканчик со смузи и маленькая собачка, они умудряются найти в сумочке телефон и ответить на звонок. Кто из парней справится с задачей, а кто – даже не поймет, откуда доносится звонок? Как в маленькой женской сумочке помещается столько разнообразных предметов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Хто зверху? 10 сезон 4 выпуск от 17.09.2020.

4 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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