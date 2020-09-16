Мир наизнанку-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)
16 сентября 2020 22:30
Мир наизнанку-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)
пресс-служба
16 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.
Мир наизнанку-12: реальная жизнь контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.
3 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.