Мир наизнанку-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)

16 сентября 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)
Мир наизнанку-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-12: реальная жизнь контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

3 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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