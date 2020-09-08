Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)

8 сентября 2020 23:05 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
Мир наизнанку-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
пресс-служба канала 1+1

9 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-12: реальная жизнь контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

2 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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