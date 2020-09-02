Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая

2 сентября 2020 12:10 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая
Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая
пресс-служба канала 1+1

2 сентября в 22.45 на «1+1» состоится премьера нового сезона экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку».

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Смелый путешественник Дмитрий Комаров в рамках проекта «Мир наизнанку» продолжит исследовать отдаленные уголки Китая, где древние традиции и консервативные взгляды тесно сплетаются с технологиями будущего.

Все выпуски программы команда тревел-шоу успела снять еще до начала карантина и мировой пандемии, завершив экспедицию в Китай в декабре 2019 года. Как признался Дмитрий, его настолько поразила Поднебесная, что он мог бы снять даже не два сезона, а четыре.

Китаю удается фантастическими шагами идти в будущее. Например, там находится второй по высоте в мире небоскреб, - прокомментировал Дмитрий. - А вот рядом с ним - рынок традиционной медицины, где продаются сушеные лягушки, змеи, живые скорпионы. Вот так они берегут свои традиции.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая / пресс-служба канала 1+1
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В Поднебесной команда «Мира наизнанку» нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в XXI веке сложно поверить.

Уже в первой серии нового сезона Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправляются на границу Китая с Северной Кореей. Там украинские путешественники испытывают на себе и овладеют новой профессией - собирателей кедрового ореха. В Китае этот промысел очень опасный, ведь шишки добывают самый экстремальным и необычным в мире методом: на самодельном воздушном шаре, которую наполняют взрывоопасным газом.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая / пресс-служба канала 1+1
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Это настоящая работа-лотерея, на которой мужчины ежедневно рискуют своей жизнью.

Этот маленький взрывоопасный летательный аппарат и сумасшедший полет я не забуду всю свою жизнь, - заинтриговал опасными приключениями Комаров. - И ситуацию, которая происходила на моих глазах с оператором Александром Дмитриевым, о которой он даже не догадывался, пока я молился, мой пульс зашкаливал, а сердце выскакивало из груди.

Мир наизнанку-12: Дмитрий Комаров расскажет о шокирующих традициях Китая / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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