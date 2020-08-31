Андрей Джеджула во второй раз станет папой

В семье Андрея Джеджулы грядет важное событие.

Ведущий Андрей Джеджула довольно активно рассказывает о своей семье в интервью и показывает в своем Инстаграм, как они проводят свой досуг дома и на отдыхе.

Андрей лелеет свою жену Юлию, не позволяет своему отцу опускать руки после болезни, а также воспитывает из сына Даниэля настоящего мужчину. Но вот один секрет ведущий все-таки притаил.

Речь идет о грядущем пополнении в семье Джеджулы. На своей странице в Инстаграм супруга ведущего призналась, что беременна вторым ребенком. Но для пары это будет первый общий малыш.

Не прошло и 18 лет, негаданно, нежданно, как я опять готовлюсь стать мамой,

- пишет девушка в своем блоге.

Жена Андрея Джеджулы Юлия / instagram.com/yla__yla

Сына Даниэля Андрей воспитывает от брака с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Сантой Димопулос. У Юлии также есть ребенок от первого брака – 18-летняя дочь Ангелина.

Свой пост Юля сопроводила фотографией, на которой продемонстрировала уже большой животик. В комментариях девушку уже успели поздравить Роза Аль-Намри, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова и Санта Димопулос.

Напомним,