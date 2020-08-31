Андрей Джеджула во второй раз станет папой
В семье Андрея Джеджулы грядет важное событие.
Андрей лелеет свою жену Юлию, не позволяет своему отцу опускать руки после болезни, а также воспитывает из сына Даниэля настоящего мужчину. Но вот один секрет ведущий все-таки притаил.
Речь идет о грядущем пополнении в семье Джеджулы. На своей странице в Инстаграм супруга ведущего призналась, что беременна вторым ребенком. Но для пары это будет первый общий малыш.
Не прошло и 18 лет, негаданно, нежданно, как я опять готовлюсь стать мамой,- пишет девушка в своем блоге.
Свой пост Юля сопроводила фотографией, на которой продемонстрировала уже большой животик. В комментариях девушку уже успели поздравить Роза Аль-Намри, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова и Санта Димопулос.
Напомним,