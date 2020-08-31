Орел и Решка: легендарное украинское тревел-шоу теперь на Новом канале
Премьера сразу двух сезонов тревел-шоу «Орел и Решка» намечена на 26 сентября.
За девять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. И уже осенью этот известный каждому проект будет выходить на Новом канале!
Приключения и путешествия — ценности, близкие нашей аудитории – прокомментировала генеральный директор Нового каналу Ольга Задорожная. – Не первый год в эфире выходит «Le Маршрутка», где Леся Никитюк проводит тревел-исследования областей Украины. «Заробітчани» трансформировались в азартно-приключенческое реалити «У кого больше?», в котором ведущие ищут невероятные работы в Азии и Африке на спор. И, конечно, абсолютно логичным стало появление у нас известного во всем мире украинского тревел-шоу «Орел и Решка».
В день премьеры, 26 сентября, зрители увидят сразу два выпуска из двух новых сезонов – «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчачий сезон». А в последующие недели в эфире выпуски из каждого сезона будут чередоваться.
Для «Орел и Решка. Чудеса света» это будет уже третий сезон, но ведущим Антону Зайцеву и Василисе Хвостовой по-прежнему есть чем удивить, – интригует генеральный продюсер «Орла и Решки» Лена Синельникова. – Они раскроют чудеса Турции, Хорватии, Мексики, Доминиканы и других стран, посткарантинного открытия которых все очень ждут. Побывают в одном из главных Insta-мест в мире – Каппадокии, покорят величественную гору Арарат, поплавают в колодцах племен Майя, узнают все о загадочном Медном каньоне и оценят райские пляжи Доминиканы.
Наши подружки отправляются покорять горы в Албании и фантастическое море в Черногории, – говорит Лена Синельникова. – Познакомятся с достопримечательностями Сербии и впервые за все сезоны «Орла и Решки» посетят Македонию! Девчата будут нежиться на райских пляжах Мальдив и исследовать дикую природу на сафари в Танзании.
Напомним,