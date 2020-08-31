Орел и Решка: легендарное украинское тревел-шоу теперь на Новом канале

31 августа 2020 11:40 Юлия Крутиева
Орел и Решка: легендарное украинское тревел-шоу теперь на Новом канале
Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка»
пресс-служба Нового канала

Премьера сразу двух сезонов тревел-шоу «Орел и Решка» намечена на 26 сентября.

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О правилах шоу «Орел и Решка» не знают только младенцы. Прожить уик-энд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. 

За девять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. И уже осенью этот известный каждому проект будет выходить на Новом канале!

Приключения и путешествия — ценности, близкие нашей аудитории – прокомментировала генеральный директор Нового каналу Ольга Задорожная. – Не первый год в эфире выходит «Le Маршрутка», где Леся Никитюк проводит тревел-исследования областей Украины. «Заробітчани» трансформировались в азартно-приключенческое реалити «У кого больше?», в котором ведущие ищут невероятные работы в Азии и Африке на спор. И, конечно, абсолютно логичным стало появление у нас известного во всем мире украинского тревел-шоу «Орел и Решка».

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка» / пресс-служба Нового канала
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Новый канал подхватил два сезона проекта на моменте съемок. Часть выпусков, к примеру, в Македонии и Турции, уже отсняли. 

В день премьеры, 26 сентября, зрители увидят сразу два выпуска из двух новых сезонов – «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчачий сезон». А в последующие недели в эфире выпуски из каждого сезона будут чередоваться.

Для «Орел и Решка. Чудеса света» это будет уже третий сезон, но ведущим Антону Зайцеву и Василисе Хвостовой по-прежнему есть чем удивить, – интригует генеральный продюсер «Орла и Решки» Лена Синельникова. – Они раскроют чудеса Турции, Хорватии, Мексики, Доминиканы и других стран, посткарантинного открытия которых все очень ждут. Побывают в одном из главных Insta-мест в мире – Каппадокии, покорят величественную гору Арарат, поплавают в колодцах племен Майя, узнают все о загадочном Медном каньоне и оценят райские пляжи Доминиканы.

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А вот «Девчачий сезон» зрители увидят впервые. Ведущих Настю Ивлееву и Юлю Коваль ждут невероятные приключения! 

Наши подружки отправляются покорять горы в Албании и фантастическое море в Черногории, – говорит Лена Синельникова. – Познакомятся с достопримечательностями Сербии и впервые за все сезоны «Орла и Решки» посетят Македонию! Девчата будут нежиться на райских пляжах Мальдив и исследовать дикую природу на сафари в Танзании.

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка» / пресс-служба Нового канала
Новые выпуски «Орла и Решки» обещают быть не просто интересными, а очень интересными! И, главное, расскажут зрителям Нового канала о странах, доступных к посещению во время пандемии.

Напомним, 

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