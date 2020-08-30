Танці з зірками-2020: сразу 4 участника шоу отсутствовали в 1 эфире, заболев на коронавирус

30 августа на телеканале 1+1 стартовал новый сезон проекта Танці з зірками.

Однако вирус COVID-19 не сбавляет оборотов и он добрался к звездам шоу. К сожалению, из-за коронавируса на главный паркет страны вышли не все 14 пар.

Ведущий Юрий Горбунов сообщил в начале эфира, что сразу 4 человека заболели. Положительный тест на COVID-19 подтвердился у Ольги Фреймут и ее партнера Ильи Падзина, а также у Дарьи Петрожицкой и ее партнера Игоря Гелуненко.

Ольга Фреймут и Илья Падзина / пресс-служба канала 1+1

Через сколько эфиров присоединяться участники к проекту – не известно. Желаем им скорейшего выздоровления, ведь поклонники так ждут увидеть экс-Ревизора на паркете, а также звезду сериала "Папик".

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко / пресс-служба канала 1+1

Напомним,