Від пацанки до панянки-4: беременная участница поехала в роддом
Алина #Двезвезды Шевченко сказала, что мужа с ней не пустили из-за пандемии.
С утра пошла в свою больницу к гинекологу, – рассказывает девушка. – А потом поехала в Киев, в роддом №2. Мужа со мной не пустили. Сказали, что нельзя из-за коронавируса!
В медучреждение она поехала на «экскурсию».
Узнала, сколько стоят роды. Сказали – бесплатно, – радуется Алина. – Для нас с мужем это был шок! Мы собирали на роды деньги. Теперь эту сумму я потрачу на ребенка. Еще хотела подписать договор с врачом, но мне сказали, что не получится. Спросила, когда мне ложиться в больницу. Ответили, что с началом схваток либо, когда отойдут воды.
Кстати, сейчас проходит кастинг в реалити «Від пацанки до панянки». Заполняйте анкету на сайте Нового канала и станьте участницей пятого сезона.
Напомним,