Від пацанки до панянки-4: беременная участница поехала в роддом

30 августа 2020 02:25 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: беременная участница поехала в роддом
Від пацанки до панянки 4 сезон Алина Шевченко
пресс-служба Нового канала

Алина #Двезвезды Шевченко сказала, что мужа с ней не пустили из-за пандемии.

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Сейчас фанаты четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) пристально следят за двумя участницами – Владой Роговенко и Алиной Шевченко. Обе девушки скоро станут мамами. А вчера одна из них отправилась в роддом!

С утра пошла в свою больницу к гинекологу, – рассказывает девушка. – А потом поехала в Киев, в роддом №2. Мужа со мной не пустили. Сказали, что нельзя из-за коронавируса!

Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала

В медучреждение она поехала на «экскурсию».

Узнала, сколько стоят роды. Сказали – бесплатно, – радуется Алина. – Для нас с мужем это был шок! Мы собирали на роды деньги. Теперь эту сумму я потрачу на ребенка. Еще хотела подписать договор с врачом, но мне сказали, что не получится. Спросила, когда мне ложиться в больницу. Ответили, что с началом схваток либо, когда отойдут воды.

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В отличие от Влады Роговенко, Алина будет рожать вместе с мужем. А чтобы добраться в роддом, ей придется вызывать такси, а не «скорую». Дело в том, что она живет в Вышгороде, и, по правилам, «скорая» отвезет в местный роддом.

Кстати, сейчас проходит кастинг в реалити «Від пацанки до панянки». Заполняйте анкету на сайте Нового канала и станьте участницей пятого сезона.

Напомним,

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