Следствие ведут экстрасенсы: почему молодую маму преследует зловещая тень
В это воскресенье, 30 августа, в 19:00 на СТБ стартуют премьерные выпуски мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Все началась несколько лет назад, когда, будучи студенткой, Анита должна была забрать у однокурсницы из общежития конспект. Времени было мало, поэтому она решила пойти коротким путем, который проложил навигатор. Когда Анита была уже в пути, то поняла, что идти придется через старое кладбище, которое находится в центре города. Там, в кустах, она увидела ужасную сущность.
Напуганная девушка сбежала с кладбища. И после этого ее всюду стала преследовать странная тень, а сама Анита начала оказывается в смертельных ситуациях.
С того момента в моей жизни начали поваляться потусторонние силы,– признается молодая мама.
Девушка в отчаянии обратилась к экстрасенсам. В ходе расследования откроются шокирующие истории из жизни героини.
Я почувствовала, что есть какая-то ужасная тайна, которую мы должны сегодня открыть,– скажет Жанна Шулакова.
Какие подробности из жизни Аниты удастся выяснить ясновидящим? И почему ее преследует потусторонняя сила? Узнайте все ответы в премьерном выпуске реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 30 августа, в 19:00 на СТБ!