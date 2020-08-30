Следствие ведут экстрасенсы: почему молодую маму преследует зловещая тень

30 августа 2020 01:20 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: почему молодую маму преследует зловещая тень
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
пресс-служба

В это воскресенье, 30 августа, в 19:00 на СТБ стартуют премьерные выпуски мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

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Сильнейшие ясновидящие страны – Жанна Шулакова и Рубина Цыбульская – постараются выяснить, почему девушку преследует зловещая тень. На проект «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась молодая мама Анита Алмазова. Девушка уверена, что стала жертвой некой потусторонней сущности.

Все началась несколько лет назад, когда, будучи студенткой, Анита должна была забрать у однокурсницы из общежития конспект. Времени было мало, поэтому она решила пойти коротким путем, который проложил навигатор. Когда Анита была уже в пути, то поняла, что идти придется через старое кладбище, которое находится в центре города. Там, в кустах, она увидела ужасную сущность.

Напуганная девушка сбежала с кладбища. И после этого ее всюду стала преследовать странная тень, а сама Анита начала оказывается в смертельных ситуациях.

С того момента в моей жизни начали поваляться потусторонние силы,
– признается молодая мама.

Экстрасенс Жанна Шулакова / пресс-служба

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Самая большая беда, которая с ней приключилась, – это потеря второго малыша, которым была беременна Анита.

Девушка в отчаянии обратилась к экстрасенсам. В ходе расследования откроются шокирующие истории из жизни героини.

Я почувствовала, что есть какая-то ужасная тайна, которую мы должны сегодня открыть,
– скажет Жанна Шулакова.

Какие подробности из жизни Аниты удастся выяснить ясновидящим? И почему ее преследует потусторонняя сила? Узнайте все ответы в премьерном выпуске реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 30 августа, в 19:00 на СТБ! 

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