Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В премьерном выпуске сезона, который зрители увидят 30 августа на СТБ, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростой семейной ситуации.

Месяц назад жизнь Ирины из Житомирской области изменилась навсегда. Женщина узнала, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали! Еще больше мать потрясло то, что дочь отказалась предъявить обвинения обидчику, ведь влюблена в него. 20-летний экс-заключенный из соседнего села отрицает все обвинения и убеждает, что у него серьезные намерения по поводу девушки, он видит ее будущей супругой и матерью своих детей.

Ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк

Родители уверены, что дочь пора спасать, ведь девочка-отличница, которая мечтала стать воспитателем, просто разрушит свою судьбу. Более того, родные опасаются не только за ее будущее, но и за жизнь девочки!

В студии проекта ведущий и эксперты выяснят, для чего на самом деле парню отношения – чтобы создать семью или воспользоваться доверием школьницы в своих интересах? Чем закончится встреча родителей с возлюбленным дочери? И от кого девочку на самом деле нужно спасать? Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 30 августа, в 20:00!