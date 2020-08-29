Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Месяц назад жизнь Ирины из Житомирской области изменилась навсегда. Женщина узнала, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали! Еще больше мать потрясло то, что дочь отказалась предъявить обвинения обидчику, ведь влюблена в него. 20-летний экс-заключенный из соседнего села отрицает все обвинения и убеждает, что у него серьезные намерения по поводу девушки, он видит ее будущей супругой и матерью своих детей.
В студии проекта ведущий и эксперты выяснят, для чего на самом деле парню отношения – чтобы создать семью или воспользоваться доверием школьницы в своих интересах? Чем закончится встреча родителей с возлюбленным дочери? И от кого девочку на самом деле нужно спасать? Смотрите премьерный выпуск ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 30 августа, в 20:00!