Один за всех: Михаил Присяжнюк рассказал, чем удивит и даже шокирует новый сезон ток-шоу
30 августа в 20:00 на СТБ состоится премьера нового сезона остросоциального ток-шоу "Один за всех". Ведущий проекта Михаил Присяжнюк рассказал, как проходят съемки и чем новый сезон успел его удивить.
«Один за всех» не перестает меня удивлять. Это проект, который полон сюрпризов, – рассказывает ведущий. – Мне всегда кажется, что я уже видел все, но получается, что нет. В этом сезоне нас ждут совершенно немыслимые признания в студии. К примеру, дочери обвинят своего отца в многолетнем надругательстве. Это многодетная семья. И девочки расскажут, что подвергались насилию около 20 лет! Им никто не верит, соседи уверяют, что глава их семьи – замечательный человек. Но какой будет правда – совсем скоро узнаем.
Михаил отмечает, что команда продолжит ездить в командировки, соблюдая все карантинные ограничения:
В командировки – обязательно планируем, потому что это необходимо. Есть истории, которые удается разрешить в студии, разобраться в ситуации и дать дельные советы. Или, например, когда кто-то из экспертов может помочь. В большинстве же случаев, наверное, 7 из 10, требуется наше участие в дальнейшем процессе. Мне необходимо ехать к героям, общаться с местными правоохранительными органами или социальными службами. Хотя мне всегда хочется, чтобы не нужно было так сильно участвовать в жизни людей, чтобы их ситуации могли решиться простыми советами, подсказками и поддержкой.
Смотрите новый сезон остросоциального ток-шоу «Один за всех» с 30 августа по воскресеньям в 20:00 на СТБ!
Напомним,