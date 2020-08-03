Михаилу Присяжнюку – 38! Интересные факты о ведущем ток-шоу Один за всех на СТБ

3 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Михаилу Присяжнюку – 38! Интересные факты о ведущем ток-шоу Один за всех на СТБ
Телеведущий Михаил Присяжнюк
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 3 августа, ведущий остросоциального ток-шоу Один за всех на СТБ, адвокат и примерный семьянин Михаил Присяжнюк отмечает день рождения – 38 лет!

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В праздничный день открываем вам три интересных факта об имениннике, которых вы не знали. Ведущий ток-шоу «Один за всех» на СТБ, юрист, адвокат, эксперт, семьянин, муж и отец – все это о нем. Поздравляем именинника и делимся неизвестными ранее фактами из его жизни.

Факт 1

С детства Михаил был очень способным и быстро учился новому. Уже с 12 лет он уговаривал отца обучать его вождению. Каждый вечер он бежал к папе, чтобы попрактиковаться на стоянке и помочь припарковать автомобиль. Результат превзошел все ожидания!

Факт 2

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Справедливость – превыше всего. С детства Михаил отстаивал свои права при любой возможности! Так, однажды, когда родители отправили сына в детский лагерь, на следующий день Михаил понял, что совсем не готов там больше оставаться. Мобильных телефонов тогда не было, поэтому он попросил директора, чтобы его связали с мамой. На просьбу Миши директор не отреагировал серьезно и тогда парень сказал, что тот нарушает его права и за это может быть ответственность. Он настоятельно порекомендовал таки позвонить его родным. Директор связался с матерью и Михаила забрали домой. Уже тогда семья убедилась, что отстаивать свои права – у сына в крови.

Факт 3

Несмотря на плотный график, частые встречи, командировки и съемки, практически никогда не ест в ресторанах и кафе (исключением являются заведения его друзей). Михаил большой любитель домашней кухни своей жены и отовсюду и всегда едет домой на ужин или обед.

Напомним,

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