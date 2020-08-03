Победительница шоу Холостяк-9 Даша Квиткова: Я похудела на 11 кг, мне поставили диагноз – анорексия

В свои 22 года Дария Квиткова добилась многого.

Девушка стала победительницей 9 сезона проекта "Холостяк", сумела сохранить отношения после шоу с Никитой Добрыниным . Более того, пара уже официально стали мужем и женой, и буквально через несколько дней состоится их пышная свадьба. Также Даша купила себе машину, и с Никитой уже обзавелись собственным жильем.

Однако не все так гладко было в жизни у Квитковой. Об этом девушка решила рассказать поклонникам в Инстаграм. Даша призналась, что в 15 лет страдала от анорексии. 4 года длился ее собственный ад.

Жена Никиты Добрынина возмущена тем фактом, что девушкам, у которых нет модельных параметров фигуры, – нужно доказывать свою красоту. Иначе, ей не избежать осуждения со стороны общества.

«Меня просто возмущает тот факт, что каждой девочке приходиться доказывать, что она красивая. Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество, почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограммах. Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бёдра не того размера. Хочу тут уточнить, что это были дети, но сейчас не об этом.

Дальше началось самое страшное: я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Сидя на работе, каждый раз когда я ела – мой лучший друг была уборная комната, в которой я плакала от того, что не могу себя остановить. Ужиная дома, я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после – бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась. Я чувствовала, как разрывается сердце моих родных и моё. В конце концов, я начала врать не только родителям, что все хорошо, но и самой себе.

Я не могу сказать конкретный момент, когда все начало меняться, но в 19 лет ситуация была немного лучше. Моя самооценка была нормальной, я старалась адекватно воспринимать себя, но с едой по прежнему не дружила. Каждая съемка в белье мне давалась очень тяжело, потому что я видела каждый свой изъян. У меня была аудитория в 200к, которая писала комплименты, слова поддержки и сама того не зная – помогала мне. Окончательно меня спас проект».

Напомним,