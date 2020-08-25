Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее

25 августа 2020 16:27 Юлия Крутиева
Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Несколько дней назад в Киеве состоялись съемки новых выпусков проекта «Вечерний квартал».

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Из-за пандемии коронавируса «Вечерний квартал» вновь пришлось записывать без зрителей. Но создатели шоу сделали все возможное, чтобы зрители, сидя перед экранами телевизоров, получили массу удовольствия. 

Уже осенью «Вечерний квартал» удивит всех своими постановками на политическую тематику, а также яркими скетчами со знаменитостями. К сожалению, в новых выпусках зрители не увидят Елену Кравец.

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За несколько дней до записи концерта Елене стало плохо. Актриса заподозрила у себя коронавирус. После сдачи теста, этот диагноз, к сожалению, подтвердился. Об этом сообщил Евгений Кошевой.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets
За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет, – говорит Евгений. – Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные.

Напомним, 

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