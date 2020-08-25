Елену Кравец сразил коронавирус: съемки Вечернего квартала прошли без нее
Несколько дней назад в Киеве состоялись съемки новых выпусков проекта «Вечерний квартал».
Уже осенью «Вечерний квартал» удивит всех своими постановками на политическую тематику, а также яркими скетчами со знаменитостями. К сожалению, в новых выпусках зрители не увидят Елену Кравец.
За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет, – говорит Евгений. – Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные.
Напомним,