Вечерний квартал: Екатерина Кухар набрала 100 кг, а Юрий Ткач раскрыл свое "криминальное" прошлое

13 июня в 20:15 1+1 покажет второй премьерный выпуск Вечернего квартала с новыми актуальными шутками.

«Кварталовцы» традиционно подготовили меткие политические номера, в частности о том, какими бывают «политические» болезни. Также много шуток юмористы посвятили темам, которые сегодня знакомы каждому - карантину и коронавирусу

В одном из номеров зрители увидят приму-балерину и судью «Танців з зірками» Екатерину Кухар, которая во время карантина «набрала» около 100 килограммов. Такие изменения в своей внешности она оправдает «депрессией»:

Понимаете, за первую неделю карантина я набрала 200 граммов. Из-за этого у меня появилось чувство вины и легкая депрессия, которую я начала заедать.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020) / пресс-служба

С новыми формами звездная балерина все же попытается удивить телезрителей своими пируэтами и батман тандю.

Я хотел бы поблагодарить всех кассиров супермаркетов, которые видели, что я под маской что-то жую, но ничего не говорили,

– с такими откровенными признаниями на сцене появится актер Юрий Ткач.

Компанию ему составят и другие звезды студии «Квартал 95», которые по сценарию играют нарушителей карантина и между собой делятся «криминальными» историями.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020) / пресс-служба

Также на сцене юмористического концерта появится Евгений Кошевой в образе коронавируса и выскажет предположение о том, почему вирус до сих пор не покинул Украину.

Я вышел на улицу, и все такие дружелюбные! Люди встречают меня, на шашлык приглашают. Я был шокирован, когда узнал, как много вы едите шашлыка и как вы его любите. Даже немного испугался. Думал, меня у вас из коронавируса переименуют в «шашлычный грипп»,

– такими признаниями на сцене «Вечернего Квартала» поделится Евгений Кошевой.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020) / пресс-служба

Особенным номером «Вечернего квартала» станет дуэт Елены Кравец и Сергея Бабкина. Вместе они исполнят чувственную и премьерную для обеих композицию «Спалах». Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец призналась, что уже давно стала фанаткой творчества музыканта. Сергей Бабкин также следит за успехами актрисы и давно заметил, как она талантливо читает поэтические произведения. Украинский певец создал композицию «Спалах», в которой смог совместить и стихи, которые читает Елена Кравец, и куплеты, которые поет он сам.

Джингл «Каждый вечер вечер наступает вдруг» зрители «1+1» услышат в стильном исполнении мультиартиста MONATIKа.

Напомним, съемка концерта «Вечернего квартала» состоялась 29 мая без зрителей во дворце «Украина». В телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители увидят яркие реакции присутствующих в зале людей с прошлых сезонов.

Какие еще шутки подготовили юмористы, смотрите в новом выпуске «Вечернего квартала» уже завтра в 20:15 на «1+1».

Напомним,