Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

6 июня 2020 20:00 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
пресс-служба

6 июня на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта Вечерний Квартал.

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В новом выпуске «кварталовцы» будут метко и откровенно шутить на актуальные темы: о политиках, карантине и событиях в стране. Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции тосковали за своей работой и пытались делать ее подпольно. «Человек-куст» Степан Казанин раскроет секреты, как вообще незаметно постричься, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр.

Мультиартист MONATIK во время концерта исполнит свой хит «Сильно». Также на сцене появится украинская певица Светлана Тарабарова, которая сейчас ждет рождения малыша.

Новый выпуск шоу «Вечерний квартал» смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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