Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK

6 июня в 20:15 на 1+1 состоится долгожданная премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний Квартал с актуальными шутками и яркими выступлениями популярных звезд украинского шоубизнеса.

По традиции «кварталовцы» будут шутить над самыми актуальными темами в стране и, естественно, не обойдут стороной и политику. Один из номеров будет посвящен последнему заседанию Верховной Рады накануне введения карантина в стране.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

На сцене все актеры студии появятся в костюмах химзащиты, а героями их пародий станут самые яркие представители политического бомонда – Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Николай Тищенко и другие. Не обойдут стороной в своих шутках юмористы и нашумевший скандал с рестораном Тищенко, и возвращение в политику Михаэля Саакашвили.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

Но больше всего в программе будет подниматься тема борьбы с коронавирусом и последствий карантина.

Кличко: - Причиной пандемии стали летучие мыши. А кто поможет от летучих мышей? Правильно. Летучие коты.

Тимошенко: - Віталій Володимирович, коти не літають.

Кличко: - Я вам так скажу, я живу на 17-м этаже - и мой летает…

Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции тосковали за своей работой и пытались делать ее подпольно. «Человек-куст» Степан Казанин раскроет секреты, как вообще незаметно постричься, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

Из звезд в новом выпуске примет участие популярный артист MONATIK. И именно на вечере студии «Квартал 95» состоится премьера его live-performance – артист впервые выступит в телешоу с хитом «Сильно».

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

А вот певица Светлана Тарабарова, которая, напомним, сейчас находится на 5 месяце беременности, специально для «Вечернего Квартала» подготовила новую хореографическую постановку на песню «Найкрасивіша. No stress». Кроме того, артистка примет участие в одном из номеров «квартальщиков», где ее партнершей станет Елена Кравец.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

К слову, единственная актриса студии «Квартал 95» в новом выпуске также предстанет в неожиданном образе и покажет стриптиз, исполненный в условиях карантина.

Напомним,