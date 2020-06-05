Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK
6 июня в 20:15 на 1+1 состоится долгожданная премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний Квартал с актуальными шутками и яркими выступлениями популярных звезд украинского шоубизнеса.
На сцене все актеры студии появятся в костюмах химзащиты, а героями их пародий станут самые яркие представители политического бомонда – Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Николай Тищенко и другие. Не обойдут стороной в своих шутках юмористы и нашумевший скандал с рестораном Тищенко, и возвращение в политику Михаэля Саакашвили.
Кличко: - Причиной пандемии стали летучие мыши. А кто поможет от летучих мышей? Правильно. Летучие коты.
Тимошенко: - Віталій Володимирович, коти не літають.
Кличко: - Я вам так скажу, я живу на 17-м этаже - и мой летает…
Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции тосковали за своей работой и пытались делать ее подпольно. «Человек-куст» Степан Казанин раскроет секреты, как вообще незаметно постричься, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр.
Из звезд в новом выпуске примет участие популярный артист MONATIK. И именно на вечере студии «Квартал 95» состоится премьера его live-performance – артист впервые выступит в телешоу с хитом «Сильно».
К слову, единственная актриса студии «Квартал 95» в новом выпуске также предстанет в неожиданном образе и покажет стриптиз, исполненный в условиях карантина.
Напомним,