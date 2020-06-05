Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK

5 июня 2020 18:30 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Пресс-служба Квартал 95

6 июня в 20:15 на 1+1 состоится долгожданная премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний Квартал с актуальными шутками и яркими выступлениями популярных звезд украинского шоубизнеса.

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По традиции «кварталовцы» будут шутить над самыми актуальными темами в стране и, естественно, не обойдут стороной и политику. Один из номеров будет посвящен последнему заседанию Верховной Рады накануне введения карантина в стране.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

На сцене все актеры студии появятся в костюмах химзащиты, а героями их пародий станут самые яркие представители политического бомонда – Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Николай Тищенко и другие. Не обойдут стороной в своих шутках юмористы и нашумевший скандал с рестораном Тищенко, и возвращение в политику Михаэля Саакашвили.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

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Но больше всего в программе будет подниматься тема борьбы с коронавирусом и последствий карантина.

Кличко: - Причиной пандемии стали летучие мыши. А кто поможет от летучих мышей? Правильно. Летучие коты.
Тимошенко: - Віталій Володимирович, коти не літають.
Кличко: - Я вам так скажу, я живу на 17-м этаже - и мой летает…

Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции тосковали за своей работой и пытались делать ее подпольно. «Человек-куст» Степан Казанин раскроет секреты, как вообще незаметно постричься, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

Из звезд в новом выпуске примет участие популярный артист MONATIK. И именно на вечере студии «Квартал 95» состоится премьера его live-performance – артист впервые выступит в телешоу с хитом «Сильно».

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

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А вот певица Светлана Тарабарова, которая, напомним, сейчас находится на 5 месяце беременности, специально для «Вечернего Квартала» подготовила новую хореографическую постановку на песню «Найкрасивіша. No stress». Кроме того, артистка примет участие в одном из номеров «квартальщиков», где ее партнершей станет Елена Кравец.

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба

К слову, единственная актриса студии «Квартал 95» в новом выпуске также предстанет в неожиданном образе и покажет стриптиз, исполненный в условиях карантина.

Напомним, 

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1+1 Вечерний Квартал Квартал 95 телешоу юмор

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