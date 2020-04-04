Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

4 апреля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта «Вечерний Квартал».

Съемка этого выпуска недавно состоялась во Дворце «Украина» без зрителей в связи с карантином из-за пандемии COVID-19 . Однако в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители видят яркие реакции присутствующих в зале людей из прошлых сезонов.

В премьерном выпуске одна из миниатюр будет посвящена проблеме, с которой после завершения карантина столкнутся женщины всего мира - нечего надеть. Елена Кравец и Евгений Кошевой станут на сцене семейной парой, которая запланировала приятно провести вечер за пределами квартиры, поэтому жена выбирает одежду, аксессуары и делает макияж.

Кроме этого, зрители увидят популярный номер под названием «Сербское телевидение». Неизменный ведущий Трынько Брынчич (Евгений Кошевой) пригласит на свой эфир украинскую певицу Злату Огневич. И именно Трынько Брынчичу артистка признается, свободно ли ее сердце.

Также своим ярким выходом зажжет сцену группа «MOZGI», исполнив песню «Девчонка».

Новый выпуск шоу «Вечерний квартал» смотрите в 21:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.