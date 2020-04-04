Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
4 апреля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта «Вечерний Квартал».
В премьерном выпуске одна из миниатюр будет посвящена проблеме, с которой после завершения карантина столкнутся женщины всего мира - нечего надеть. Елена Кравец и Евгений Кошевой станут на сцене семейной парой, которая запланировала приятно провести вечер за пределами квартиры, поэтому жена выбирает одежду, аксессуары и делает макияж.
Также своим ярким выходом зажжет сцену группа «MOZGI», исполнив песню «Девчонка».
Новый выпуск шоу «Вечерний квартал» смотрите в 21:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.