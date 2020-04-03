Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020

3 апреля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
instagram.com/oliavinohradova

3 апреля в эфир вышел пятый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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На проекте осталось девять девушек. И если посреди недели участницы предполагали, кто покинет шоу на этой неделе, то на Церемонии роз их удивлению не было предела. Ведь именно это имя не звучало, как участницы, которая поедет домой в конце пятой недели.

В 5 выпуске Макс распрощался с Наташей

Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 10 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

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