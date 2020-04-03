Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
3 апреля 2020 22:00
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
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3 апреля в эфир вышел пятый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».
проекте осталось девять девушек. И если посреди недели участницы предполагали, кто покинет шоу на этой неделе, то на Церемонии роз их удивлению не было предела. Ведь именно это имя не звучало, как участницы, которая поедет домой в конце пятой недели.Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 10 апреля, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
В 5 выпуске Макс распрощался с Наташей.
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020 / пресс-служба канала СТБ