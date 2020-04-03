Холостяк-10: на проекте состоится мастер-класс невероятной близости

3 апреля в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Пообщаться с Максом лично получат возможность две участницы – Вика и Настя.

Первой на свидание с главным героем проекта «Холостяк-10» поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые потайные переживания, он в свою очередь решит подарить ей позитивные эмоции.

Первое, о чем я подумала: «Слава богу, дождалась!»

– поделится Настя, получив приглашение.

Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса! Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

Это вызывает двоякую реакцию,

– признается Макс после диалога с участницей.

Макс Михайлюк с участницей проекта / пресс-служба канала СТБ

Возникнет ли взаимопонимание между Холостяком и его спутницей?

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга! Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе.

В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди,

– поделится Макс.

Макс Михайлюк с участницей проекта / пресс-служба канала СТБ

Сама же девушка признается: «Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво».

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,