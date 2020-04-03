Холостяк-10: на проекте состоится мастер-класс невероятной близости
3 апреля в 19:00 на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Пообщаться с Максом лично получат возможность две участницы – Вика и Настя.
Первое, о чем я подумала: «Слава богу, дождалась!»– поделится Настя, получив приглашение.
Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса! Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.
Это вызывает двоякую реакцию,– признается Макс после диалога с участницей.
В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди,– поделится Макс.
Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,