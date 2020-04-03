Вечерний Квартал: актеры покажут, каким будет гардероб девушек после карантина

4 апреля в 21:30 телеканал «1+1» покажет премьерный выпуск весеннего «Вечернего Квартала» с новыми шутками и яркими выступлениями любимых звезд.

Одна из миниатюр будет посвящена проблеме, с которой после завершения карантина столкнутся женщины всего мира – нечего надеть. Елена Кравец и Евгений Кошевой станут на сцене семейной парой, которая запланировала приятно провести вечер за пределами квартиры, поэтому жена выбирает одежду, аксессуары и делает макияж.

Нет, в кино мы уже не опаздываем. Я уже сам сходил на 2 сеанса. Теперь мы опаздываем в ресторан. На моем месте Хатико уже давно развернулся бы и ушел,

, – так Евгений Кошевой попытается ускорить Елену Кравец.

Однако все его надежды напрасны, ведь «жене» еще предстоит нарисовать брови, которые она только что выщипала.

Евгений Кошевой и Елена Кравец / пресс-служба канала 1+1

Кроме этого, зрители увидят популярный номер под названием «Сербское телевидение». Неизменный ведущий Трынько Брынчич (Евгений Кошевой) пригласит на свой эфир украинскую певицу Злату Огневич. И именно Трынько Брынчичу артистка признается, свободно ли ее сердце.

Также своим ярким выходом зажжет сцену группа «MOZGI», исполнив песню «Девчонка».

Напомним, съемка «Вечернего квартала» состоялась в пустом зале Дворца «Украина» в связи с карантином из-за пандемии COVID-19. Однако, в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители видят яркие реакции присутствующих в зале людей с прошлых сезонов.

Напомним,