Вечерний Квартал: актеры покажут, каким будет гардероб девушек после карантина
4 апреля в 21:30 телеканал «1+1» покажет премьерный выпуск весеннего «Вечернего Квартала» с новыми шутками и яркими выступлениями любимых звезд.
Нет, в кино мы уже не опаздываем. Я уже сам сходил на 2 сеанса. Теперь мы опаздываем в ресторан. На моем месте Хатико уже давно развернулся бы и ушел,, – так Евгений Кошевой попытается ускорить Елену Кравец.
Однако все его надежды напрасны, ведь «жене» еще предстоит нарисовать брови, которые она только что выщипала.
Также своим ярким выходом зажжет сцену группа «MOZGI», исполнив песню «Девчонка».
Напомним, съемка «Вечернего квартала» состоялась в пустом зале Дворца «Украина» в связи с карантином из-за пандемии COVID-19. Однако, в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители видят яркие реакции присутствующих в зале людей с прошлых сезонов.
Напомним,