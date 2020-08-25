Сергей Притула вспомнил, как его сборы в школу становились тем еще квестом

25 августа 2020 15:45 Юлия Крутиева
Сергей Притула вспомнил, как его сборы в школу становились тем еще квестом
Сергей Притула с семьей
instagram.com/siriy_ua

Пока Новый канал снимает второй сезон «Дети против звезд», у ведущего Сергея Притулы минимум времени на отдых.

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Кроме работы на съемочной площадке, у Сергея Притулы есть и другие заботы, например, собрать сына в школу. Нужно купить все самое необходимое – канцелярию, рюкзак, одежду. 

Сейчас с поиском товаров нет проблем, а вот в детстве Сергея сборы в школу были тем еще квестом. 

Якщо порівняти мої шкільні роки у класі третьому і класі сьомому, то сьомий, звісно ж, мені подобався більше, − рассказывает ведущий. − По-перше, нам відмінили обов’язкову шкільну форму. Моє покоління пам’ятає цю жахливу форму коричневого кольору, або ж не менш жахливу синього, але чомусь вона вважалася мажорною. Потихеньку відходили в небуття вкладиші Turbo, а на перервах крутими були ті, в кого був тетрис. Єдине, що залишалося незмінним – це батьківські клопоти перед 1 вересня. Вибір необхідного для школи у райцентрі був такий собі. Тож мама регулярно брала мене з братом до Тернополя і починалася та «довга дорога в дюнах». Бо зошити брались в одному місці, портфель у другому, сорочки в третьому, спортивне взуття в четвертому. Ну, це в багатші роки. В бідніші просто частина того, в чому ходив старший брат, спокійно доношувалася мною.

Сергей Притула с братом / пресс-служба Нового канала
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Школьный инвентарь для своего сына Сергей купил в интернете, чтобы поменьше контактировать с людьми в магазинах. Ведь лишняя осторожность в условиях пандемии не повредит. 

Сергей Притула с сыном / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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