Оля Полякова засветила подросшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей: копия отца!

25 августа 2020 12:05 Юлия Крутиева
Оля Полякова засветила подросшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей: копия отца!
Ведущий Юрий Горбунов
instagram.com/gorbunovyuriy

24 августа для Юрия Горбунова не один праздник по случаю Дня Независимости Украины.

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной
В этот день Юрий Горбунов также отмечает свой день рождения. В этом году известному украинскому телеведущему и продюсеру исполнилось 50 лет.

Юбилей Юрий решил встретить не только в кругу семьи, но и в кругу самых близких друзей. Настоящий праздник для любимого утроила супруга Катя Осадчая.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy
Ведущая продумала все до мелочей: от декора ресторана и меню, до веселого и интересного сценария. Среди гостей вечера было множество украинских звезд, которые в своих блогах делились фото и видео с праздника.

Читайте такжеЗ Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Самыми активными гостями оказались Тина Кароль, Маша Ефросинина и Оля Полякова. Последняя даже сделала публике неожиданный сюрприз – показала подросшего сына Горбунова и Осадчей.

В то время, как Катя поздравляла любимого с юбилеем, маленький Иван сидел на коленях папы. Мальчик внимательно рассматривал гостей и слушал, что говорит мама.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/polyakovamusic
В Сети тут же начали активно обсуждать Ивана. Многие отметили, что мальчик растет копией своего звездного отца. 

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Катя Осадчая Юрий Горбунов Оля Полякова социальные сети новости

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной
Новости

Супер Топ-модель по-украински: 10 интересных фактов из жизни участницы реалити Насти Леухиной
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Телешоу

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
В Токио установили прозрачные туалеты
Наука и техника

В Токио установили прозрачные туалеты
Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников
Lifestyle

Рекрутинговые агентства назвали имена самых умных сотрудников

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK