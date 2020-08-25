Оля Полякова засветила подросшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей: копия отца!

24 августа для Юрия Горбунова не один праздник по случаю Дня Независимости Украины.

В этот день Юрий Горбунов также отмечает свой день рождения. В этом году известному украинскому телеведущему и продюсеру исполнилось 50 лет.

Юбилей Юрий решил встретить не только в кругу семьи, но и в кругу самых близких друзей. Настоящий праздник для любимого утроила супруга Катя Осадчая.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущая продумала все до мелочей: от декора ресторана и меню, до веселого и интересного сценария. Среди гостей вечера было множество украинских звезд, которые в своих блогах делились фото и видео с праздника.

Самыми активными гостями оказались Тина Кароль, Маша Ефросинина и Оля Полякова. Последняя даже сделала публике неожиданный сюрприз – показала подросшего сына Горбунова и Осадчей.

В то время, как Катя поздравляла любимого с юбилеем, маленький Иван сидел на коленях папы. Мальчик внимательно рассматривал гостей и слушал, что говорит мама.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/polyakovamusic

В Сети тут же начали активно обсуждать Ивана. Многие отметили, что мальчик растет копией своего звездного отца.

Напомним,