Хайди Клум судится с бывшим мужем Силом из-за детей
Модель Хайди Клум столкнулась с трудностями из-за коронавируса.
Дело в том, что певец не разрешает модели вывозить их совместных детей в Европу. Сила страшит новая волна коронавируса и он беспокоится за здоровье 16-летней Хелен, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летней Лу.
Клум же хочет вывезти наследников в Германию. В этой стране у звезды запланирован съемочный процесс нового сезона проекта «Топ-модель по-американски».
Я хорошо осведомлена обо всех необходимых мерах предосторожности, связанных с COVID-19, и никогда не подвергала бы наших детей риску, - утверждает Клум. - Я приняла все меры предосторожности для поездки в Германию так же, как я делаю это в Соединенных Штатах.
Напомним,