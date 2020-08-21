Хайди Клум судится с бывшим мужем Силом из-за детей

Модель Хайди Клум столкнулась с трудностями из-за коронавируса.

Известной манекенщице Хайди Клум пришлось обратиться в суд из-за поведения ее бывшего мужа Сила. Она требует от представителей фемиды провести экстренное слушание.

Дело в том, что певец не разрешает модели вывозить их совместных детей в Европу. Сила страшит новая волна коронавируса и он беспокоится за здоровье 16-летней Хелен, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летней Лу.

Клум же хочет вывезти наследников в Германию. В этой стране у звезды запланирован съемочный процесс нового сезона проекта «Топ-модель по-американски».

Модель Хайди Клум с семьей / instagram.com/heidiklum

Ради согласия Сила, Хайди готова пойти на уступки - изменить ранее запланированный график опеки над детьми.

Я хорошо осведомлена обо всех необходимых мерах предосторожности, связанных с COVID-19, и никогда не подвергала бы наших детей риску, - утверждает Клум. - Я приняла все меры предосторожности для поездки в Германию так же, как я делаю это в Соединенных Штатах.

Напомним,