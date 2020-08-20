Дэвид Бекхэм показал красавицу-маму и трогательно признался ей в любви

20 августа 2020 16:10 Юлия Крутиева
Дэвид Бекхэм показал красавицу-маму и трогательно признался ей в любви
Футболист Дэвид Бекхэм
instagram.com/davidbeckham

Футболист Дэвид Бекхэм не стесняется показывать личные фото большой аудитории.

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Блог Дэвид Бекхэм в социальных сетях пестрит фотографиями со спортивных площадок, съемочных павильонов и путешествий, а также снимкам с любимой женой и детьми.

По особым праздникам в Инстаграм Бекхэм публикует фотографии с лучшими друзьями, а также выражает благодарности своим самым близким людям.

А вот родителей Дэвид мало кто видел. Но эту несправедливость 45-летний английский футболист исправил на днях. В своем блоге Дэвид опубликовал фото с мамой Сандрой Джорджиной Уэст. 

Дэвид Бекхэм с мамой / instagram.com/davidbeckham
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Вместе с самым дорогим человеком футболист позирует фоне живописного пейзажа. Дэвид устроил маме отдых на одном из морских курортов Великобритании.

В прошлый раз, когда мы с мамой были в отпуске, это был Бутлинс, – пишет в комментариях Бекхэм. – Такое замечательное время с мамой, большое спасибо за все, что ты делаешь. Мы тебя любим.

Напомним,

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