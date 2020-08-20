Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк: трогательные фото с помолвки
Шоумен Владимир Остапчук женится во второй раз.
Помолвка пары прошла в Турции во время прогулки на яхте по заливу Босфор. Возлюбленная Остапчука ничего не предполагала даже, ведь этот вечер она организовывала как сюрприз как раз для самого Владимира в годовщину их дня знакомства.
На своих страницах в Инстаграм Владимир и Кристина поделились трогательными кадрами с помолвки. Также на одном из снимков можно увидеть огромное кольцо на пальце у Горняк.
Отметим, что Владимир познакомился с Кристиной на свадьбе в Италии. Остапчук был ведущим, а Горняк – подружкой невесты. На тот момент шоумен еще был в браке с Еленой Войченко.
С Еленой познакомился Владимир еще будучи студентами института, и прожили в браке 12 лет. Сейчас у них подрастает двое детей – дочь Эмилия и сын Эван.
Напомним,