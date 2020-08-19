Дочь Курта Кобейна бездумно растратила все наследство отца в 11 миллионов долларов

19 августа 2020 15:20 Юлия Крутиева
Дочь Курта Кобейна бездумно растратила все наследство отца в 11 миллионов долларов
Дочь и жена Курта Кобейна
Fotobank / GettyImages

Вчера, 18 августа, единственная дочь певца и музыканта Курта Кобейна отпраздновала свое 28-летие.

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Будучи в возрасте 27 лет, вокалист и гитарист рок-группы "Nirvanа" Курт Кобейн покончил с собой (по официальной версии). Его дочери Фрэнсис Бин, матерью которой является певица Кортни Лав, на тот момент было всего 2 года, поэтому у девочки даже не осталось никаких воспоминаний о своем отце.

По достижении совершеннолетия Фрэнсис Бин смогла распоряжаться наследством отца. Сумма была достаточно внушительной – 11 миллионов долларов.

Дочь и жена Курта Кобейна - Фрэнсис Бин и Кортни Лав / Fotobank / GettyImages

Девушка решила отцовское наследство ни во что не вкладывать, а попросту пускала деньги "на ветер". В своем недавнем интервью зарубежному таблоиду The Mirror Фрэнсис Бин призналась, что получала на свой счет ежемесячно около 100 тысяч долларов и тратила их, не задумываясь, на совершенно ненужные вещи:

Мое легкомысленное отношение к деньгам объяснялось тем, что я не сама их заработала. Я даже чувствовала вину, что постоянно получаю деньги от человека, которого не знаю. Мне понадобилось научиться более трезво оценивать жизнь, чтобы начать следить за финансами.

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К слову, на данный момент дочь Курта Кобейна ищет себя в творчестве. Девушка продает свои рисунки в онлайн-магазине и устраивает иногда свои художественные выставки. Однако они в основном оказываются провальными.

Напомним,

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