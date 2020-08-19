На ICTV – сразу три премьеры проектов Дизель Студио: что увидят зрители
28 августа на телеканале ICTV состоится сразу три премьеры проектов Дизель Студио – новый концерт "Дизель Шоу", восьмой сезон скетчкома "На Троих" и второй сезон ситкома "Выжить любой ценой".
Телезрители заждались премьер, зрители соскучились по концертам, а мы скучали по сцене, – признается Егор Крутоголов. – Поэтому мы приехали в Одессу поднимать людям иммунитет юмором. Дали концерт с телесъемкой на 4,5 часа. Долго, но наши любимые зрители держались молодцом до конца! Спасибо им за это.
На экраны выйдет восьмой сезон «На троих», в котором снялись все десять актеров «Дизель Студио». К «золотому» составу скетчкома присоединятся Маруся Грицук, Дмитрий Танкович, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.
Мы хотим сделать большую «Дизель-пятницу». Как показывают телерейтинги, наши зрители очень любят смотреть на актеров «Дизель Шоу» в любых проявлениях. Люди приходят домой после работы и понимают: если сейчас включат телеканал ICTV, то отдохнут и насладятся качественным юмором,– рассказывает шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.
Виктория Булитко интригует зрителей новшествами:
Во втором сезоне зрители узнают, что я мастер маникюра и педикюра. Теперь буду работать не только в кадре, но и за маникюрным столом (смеется). И ситком обязательно будет обрастать новыми декорациями. Еще телезрители увидят, как живут Егор с Яной в его суперсовременной квартире. Ближе познакомятся с нашим соседом – дедом и увидят других новых героев.
Все премьеры выйдут 28 августа на телеканале ICTV!