На ICTV – сразу три премьеры проектов Дизель Студио: что увидят зрители

19 августа 2020 12:40 Юлия Крутиева
На ICTV – сразу три премьеры проектов Дизель Студио: что увидят зрители
На ICTV – Дизель-пятница: сразу три премьеры проектов Дизель Студио
пресс-служба

28 августа на телеканале ICTV состоится сразу три премьеры проектов Дизель Студио – новый концерт "Дизель Шоу", восьмой сезон скетчкома "На Троих" и второй сезон ситкома "Выжить любой ценой".

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Впервые телеканал устраивает день больших премьер юмористических проектов. С премьерами вернется «Дизель Шоу». Зрители увидят новые номера, снятые на концерте в Одессе.

Телезрители заждались премьер, зрители соскучились по концертам, а мы скучали по сцене, – признается Егор Крутоголов. – Поэтому мы приехали в Одессу поднимать людям иммунитет юмором. Дали концерт с телесъемкой на 4,5 часа. Долго, но наши любимые зрители держались молодцом до конца! Спасибо им за это.

На экраны выйдет восьмой сезон «На троих», в котором снялись все десять актеров «Дизель Студио». К «золотому» составу скетчкома присоединятся Маруся Грицук, Дмитрий Танкович, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

Мы хотим сделать большую «Дизель-пятницу». Как показывают телерейтинги, наши зрители очень любят смотреть на актеров «Дизель Шоу» в любых проявлениях. Люди приходят домой после работы и понимают: если сейчас включат телеканал ICTV, то отдохнут и насладятся качественным юмором,
– рассказывает шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

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Еще зрители увидят старт второго сезона ситкома «Выжить любой ценой» о жизни молодой семьи с родителями под одной крышей. В новом сезоне Виктория Булитко, Александр Бережок, Валентина Библив и Николай Боклан покажут новые смешные истории о жизненных перипетиях двух поколений. 

Виктория Булитко интригует зрителей новшествами:

Во втором сезоне зрители узнают, что я мастер маникюра и педикюра. Теперь буду работать не только в кадре, но и за маникюрным столом (смеется). И ситком обязательно будет обрастать новыми декорациями. Еще телезрители увидят, как живут Егор с Яной в его суперсовременной квартире. Ближе познакомятся с нашим соседом – дедом и увидят других новых героев.

Все премьеры выйдут 28 августа на телеканале ICTV!

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