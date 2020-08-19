Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова раскрыла секрет счастливых отношений с мужем

19 августа 2020 11:40 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Актриса Дана Абызова
пресс-служба канала Украина

Актриса Дана Абызова, которая сыграла роль нейрохирурга Анастасии Стрелецкой в сериале канала Украина "На твоей стороне", рассказала, на каких "китах" строятся их отношения с мужем, актёром Алексеем Морозовым.

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Актриса Дана Абызова сыграла одну из главных ролей в мелодраме «На твоей стороне» канала «Украина». Второй сезон сериала расскажет о переменах в жизни нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима Гринчука.

Во время съемочного процесса Дана Абызова немного приоткрыла занавес личной жизни. По словам актрисы, несмотря на насыщенные графики и длительные командировки, у них с мужем, актером Алексеем Морозовым, всегда остаются теплые и доверительные отношения, секрет которых строится на открытости.

Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова / пресс-служба канала Украина

Наша формула: нравится – скажи, не нравится – тоже скажи. У нас с мужем очень откровенные отношения, которые начинались с дружбы, и эту дружескую связь мы сохранили – это основа наших отношений, – поделилась Дана Абызова. – Поэтому нам важно не скрывать, если что‐то не нравится или интересы кого‐то из нас уходят в другую сторону. Ведь разное случается в жизни – и это нормально. Когда мы проговариваем сложные моменты – проблемы улетучиваются и всё нормализуется. А если скрывать и переживать, то напряжение внутри растет и потом выплескивается в какой‐нибудь конфликт.

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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