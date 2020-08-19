Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети

19 августа 2020 00:15 Юлия Крутиева
Настя Каменских позировала на лугу абсолютно голой, вызвав фурор в Сети
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Настя Каменских очень часто радует свою армию поклонников пикантными фото.

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Несмотря на замужество, супруга Потапа не перестает демонстрировать свою роскошную фигуру на откровенных снимках. Да и сам рэпер не против этого. В своих интервью Алексей Потапенко говорил, что лишнего жена не показывает, а сами кадры получаются вовсе не вульгарными.

К слову, одна из недавних фотографий Насти вызвала небывалый ажиотаж в Сети. Перед объективом Каменских позировала полностью обнаженной, стоя на лугу.

В подписи к снимку певица NK рассказала, что в теплое время года, раз в месяц, она отправляется туда, где может побыть наедине с природой, наполняться первозданной энергией стихий.

Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.

Настя Каменских голая / instagram.com/kamenskux

Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение.

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Подписчики Насти не скупились на комментарии. Многие восхищались смелостью артистки, ее фигурой, а также красотой природы. Другие же отметили, что подобные фото стоит дома мужу показывать.

Однако тех, кому пришелся по душе данный снимок – оказалось очень много. За пару часов лайков под публикацией насчитывалось почти 350 тысяч.

Напомним,

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