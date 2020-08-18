Евгений Кошевой посвятил жене невероятно трогательный стих в честь ее дня рождения

18 августа 2020 14:25 Юлия Крутиева
Евгений Кошевой посвятил жене невероятно трогательный стих в честь ее дня рождения
Евгений Кошевой с женой
instagram.com/evgenii.koshevoi

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Евгения Кошевого.

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Актер «Вечернего квартала» и ведущий «Лига смеха» Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией живут в браке уже 13 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

18 августа Ксения отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.

В своем Инстаграм Евгений написал трогательное послание любимой. Он написал для жены стихотворение.

Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днём становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»

Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша.
Любил. Люблю. Буду любить всегда

С Днем Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко, - пишет в соцсети юморист.

Жена Евгения Кошевого Ксения / instagram.com/evgenii.koshevoi
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Фолловеры Кошевого присоединились к поздравлениям. Помимо лестных слов, они отметили, что Ксения не только очень красивая женщина, но и замечательная мама.

Напомним,

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