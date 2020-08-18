Евгений Кошевой посвятил жене невероятно трогательный стих в честь ее дня рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Евгения Кошевого.
18 августа Ксения отмечает свой день рождения и с самого утра принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.
В своем Инстаграм Евгений написал трогательное послание любимой. Он написал для жены стихотворение.
Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днём становится сильней.
Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей
Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»
Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша.
Любил. Люблю. Буду любить всегда
С Днем Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко, - пишет в соцсети юморист.
Напомним,