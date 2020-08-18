17-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: Жизнь с чистого листа

18 августа 2020 13:05 Юлия Крутиева
17-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: Жизнь с чистого листа
Дочь Елены Кравец Мария
instagram.com/ma_kravets

2020 год стал для Елены Кравец особенным.

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В этом году старшая дочь звезды «Вечернего квартала» Мария закончила школу. В начале лета девушка закончила одну из частных школ Киева и отгуляла выпускной.

Сделать шаг во взрослую жизнь 17-летняя Маша решила с экспериментов с со своей внешностью. Свое преображение дочь Елены Кравец начала с прически.

На своей странице в Инстагарм Маша опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала свой новый имидж. Дочь актрисы сделала каре и вернулась к натуральному цвету волос.

Новая стрижка - новая жизнь?¿
- написала в комментариях под фото Мария.

Дочь Елены Кравец Мария / instagram.com/ma_kravets
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Подписчикам Маши ее новый имидж пришелся по вкусу. В комментариях публика забросала девушку комплиментами и поделала ей успеха во взрослой жизни: «Очень классно с каре», «Такая нежная», «Ну вот как ты такая красивая? Очень классно с каре», «Маш, тебе любая прическа подойдет», «Суперская».

Дочь Елены Кравец Мария / instagram.com/ma_kravets
Напомним, 

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