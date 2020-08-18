47-летняя Юлия Высоцкая показала горячее фото в ярком купальнике

18 августа 2020 11:25 Юлия Крутиева
47-летняя Юлия Высоцкая показала горячее фото в ярком купальнике
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial

Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая наслаждается последними летними днями.

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Лето уже близится к концу, поэтому Юлия Высоцкая делает все возможное, чтобы насладиться последними теплыми лучи солнца, запасаясь витамином D перед затяжной зимой.

В этом году супруга Андрея Кончаловского отказалась от поездок за границу. Сил перед осенними трудовыми буднями она набирается в своем в загородном доме.

Время от времени на своей странице в Инстаграм 47-летняя звезда рассказывает о своем досуге, а также радует публику фотографиями.

В этот раз Юлия опубликовала эффектный снимок, с помощью которого похвасталась своей подтянутой фигурой и пышной грудью. В кадре знаменитость позирует на фоне сада в ярко-розовом купальнике.

Как проверить женскую дружбу? - спрашивает Высоцкая. - Попросить подругу сделать фотку.

Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая / instagram.com/juliavysotskayaofficial
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Пользователям Сети понравился свежий кадр Юлии. Многие отметили, что у нее отличная фигура, другим же пришелся по вкусу ее стильный купальник.

Напомним, 

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