47-летняя Юлия Высоцкая показала горячее фото в ярком купальнике
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая наслаждается последними летними днями.
В этом году супруга Андрея Кончаловского отказалась от поездок за границу. Сил перед осенними трудовыми буднями она набирается в своем в загородном доме.
Время от времени на своей странице в Инстаграм 47-летняя звезда рассказывает о своем досуге, а также радует публику фотографиями.
В этот раз Юлия опубликовала эффектный снимок, с помощью которого похвасталась своей подтянутой фигурой и пышной грудью. В кадре знаменитость позирует на фоне сада в ярко-розовом купальнике.
Как проверить женскую дружбу? - спрашивает Высоцкая. - Попросить подругу сделать фотку.
Напомним,