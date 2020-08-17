Елизавета II переживает серьезную потерю

17 августа 2020 17:10 Юлия Крутиева
Елизавета II переживает серьезную потерю
Королева Британии Елизавета II
Fotobank / GettyImages

Ее Величество Елизавета II скорбит.

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Сейчас Елизавета II переживает не только личную трагедию, но и спортивную. В минувшее воскресенье, 16 августа, погиб ее самый титулованный конь.

Случилась трагедия с 4-летним гнедым жеребцом по кличке Space Walk. Прямо во время скачек любимец Елизаветы II внезапно сбавил ритм, а затем остановился.

Жокей Том Маркванд, который управлял конем, и прибывшие ветеринары, пытались реанимировать жеребца. К сожалению, все их усилия оказались напрасными.

Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily

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Для Елизаветы II подобная потеря не первая. Четыре года назад после падения скончалась ее 3-летняя любимица по кличке Guy Fawkes. Жеребица получила смертельную травму на скачках в Аскоте.

Напомним, 

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