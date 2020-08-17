Андрей Кончаловский поделился редким фото с женой Юлией Высоцкой в ее день рождения

17 августа 2020 15:10 Юлия Крутиева
Андрей Кончаловский поделился редким фото с женой Юлией Высоцкой в ее день рождения
Ведущая и кулинар Юлия Высоцкая
instagram.com/juliavysotskayaofficial

16 августа ведущей и кулинару Юлии Высоцкой исполнилось 47 лет.

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Режиссер Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая в браке уже 22 года и, судя по всему, их чувства друг к другу по-прежнему сильны. Супруг не устает признаваться любимой жене в нежных чувствах и время от времени радует публику фотографиями их романтического времяпрепровождения.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский / instagram.com/juliavysotskayaofficial
Один из таких редких моментов произошел в минувшее воскресенье. В этот день Высоцкая отмечала свой 47-й день рождения.

С самого утра Юлия принимала подарки от друзей и родственников. Самое нежное поздравление ведущая и кулинар получила от своего любимого супруга.

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В своем Инстаграм Андрей опубликовал несколько трогательных строк и поделился подборкой видео и фото, на которых они вместе с Юлей ужинают в ресторане по случаю праздника.

У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц – honeymoon в чистом виде, - пишет Кончаловский. - А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский / instagram.com/andrei_konchalovsky
Напомним, 

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