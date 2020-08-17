Ольга Куриленко удивила неожиданной сменой имиджа

Актриса Ольга Куриленко решила удивить своих поклонников.

Лето - отличное время для перемен и экспериментов. Именно так считает Ольга Куриленко. Доказала это 40-летняя актриса с помощью смены имиджа.

Одержав победу над вирусом COVID-19, голливудская красавица с украинскими корнями решила слегка освежить свою прическу. Результатом перевоплощения Куриленко похвасталась в Инстаграм.

На опубликованных снимках "девушку Бонда"можно увидеть с новым цветом волос и формой прически. Ольга покрасилась в более светлый оттенок, а также слегка остригла свою шевелюру.

Актриса Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Я мечтала вернуться как можно ближе к своему естественному цвету волос, - рассказывает Куриленко. - Наконец у меня появилось время это сделать. Это очень близко к тому оттенку, с которым я родилась.

Актриса Ольга Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Напомним,