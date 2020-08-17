Мадонна громко отпраздновала свое 62-летие: с молодым бойфрендом и психотропными веществами
16 августа американской поп-певице Мадонне исполнилось 62!
Фотографиями с мероприятия именинница поделилась с поклонниками на своей странице в Инстаграм. На нескольких снимках Мадонна позировала со своим молодым бойфрендом – 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Также на фото можно увидеть дочь певицы – 23-летнюю Лурдес.
Развлечения в день рождения на Ямайке. Спасибо за все ваши теплые поздравления,– написала в Сети Мадонна.
К слову, певица неоднократно эпатировала публику и славиться своими скандальными выходками. Поэтому поклонников не сильно шокировал снимок в микроблоге звезды, где она запечатлена с тарелкой марихуаны и с самокруткой в зубах.