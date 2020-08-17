Мадонна громко отпраздновала свое 62-летие: с молодым бойфрендом и психотропными веществами

17 августа 2020 14:00 Юлия Крутиева
Мадонна громко отпраздновала свое 62-летие: с молодым бойфрендом и психотропными веществами
Певица Мадонна
Fotobank / GettyImages

16 августа американской поп-певице Мадонне исполнилось 62!

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Новый год своей жизни артистка встречала в кругу родных и близких друзей и на берегу океана на Ямайке. За день Мадонна сменила два наряда: сначала звезда отдала предпочтение сексуальному образу с глубоким декольте, после чего переоделась в длинное платье в пол и окончание вечера отгуляли на закрытой вечеринке в местном ресторане.

Мадонна с бойфрендом / instagram.com/madonna

Фотографиями с мероприятия именинница поделилась с поклонниками на своей странице в Инстаграм. На нескольких снимках Мадонна позировала со своим молодым бойфрендом – 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Также на фото можно увидеть дочь певицы – 23-летнюю Лурдес.

Мадонна с дочерью Лурдес / instagram.com/madonna

Развлечения в день рождения на Ямайке. Спасибо за все ваши теплые поздравления,
– написала в Сети Мадонна.

К слову, певица неоднократно эпатировала публику и славиться своими скандальными выходками. Поэтому поклонников не сильно шокировал снимок в микроблоге звезды, где она запечатлена с тарелкой марихуаны и с самокруткой в зубах.

День рождения Мадонны / instagram.com/madonna

Мадонна с молодым бойфрендом / instagram.com/madonna

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