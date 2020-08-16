Скандальная Майли Сайрус рассказала о первом сексуальном опыте: Это были девушки
Голливудская звезда Майли Сайрус рассказала, с кем потеряла девственность.
В подкасте Call Her Daddy знаменитость откровенно призналась, что ее первым сексуальным партнером был тот самый Лиам Хемсворт, за которого в 2009 году Майли вышла замуж. По словам девушки, случилось это в 16 лет, однако до молодого человека Сайрус имела сексуальный опыт с девушками.
Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думала, что Минни Маус – чертовски горячая штучка,– заявила звезда.
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