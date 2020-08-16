Скандальная Майли Сайрус рассказала о первом сексуальном опыте: Это были девушки

16 августа 2020 14:00 Катерина Даниленко
Скандальная Майли Сайрус рассказала о первом сексуальном опыте: Это были девушки
Певица Майли Сайрус
социальная сеть Instagram

Голливудская звезда Майли Сайрус рассказала, с кем потеряла девственность.

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27-летняя певица славится своими эпатажными выходками и бурной личной жизнью. Артистка не скрывает свои сексуальные наклонности и открыто заявляет, что ее интересуют как девушки, так и мужчины.

В подкасте Call Her Daddy знаменитость откровенно призналась, что ее первым сексуальным партнером был тот самый Лиам Хемсворт, за которого в 2009 году Майли вышла замуж. По словам девушки, случилось это в 16 лет, однако до молодого человека Сайрус имела сексуальный опыт с девушками.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / социальная сеть Instagram

Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думала, что Минни Маус – чертовски горячая штучка,
– заявила звезда.

Майли Сайрус с бывшей девушкой Кейтлин Картер / социальная сеть Instagram

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К слову, после развода с Лиамом Хемсвортом горячая блондинка не перестает удивлять публику своими романами. Несколько месяцев Майли встречалась с моделью Кейтлин Картер, а вскоре ушла от нее к старому другу Коди Симпсону. С последним она уже успела разорвать отношения.

Напомним,

Майли Сайрус и Коди Симпсон / социальная сеть Instagram
 

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