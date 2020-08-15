90-летний Григорий Чапкис показал, как качается на тренажерах ‒ видео
15 августа 2020 15:00
Хореограф Григорий Чапкис
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Спорт в жизни хореографа Григория Чапкиса занимает особенное место.
Читайте такжеПодъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь: Александр Педан совершил восхождение на АраратНесмотря на свой преклонный возраст судья проекта «Танцы со звездами» Григорий Чапкис ведет очень активную жизнь. Народный артист не только танцует и проводит мастер-классы, но и занимается спортом.
В Сети появился видеоролик, на котором Григорий Николаевич во дворе качает руки на тренажере. Танцор призывает всех уделять внимание утренней зарядке и тренировать свое тело.
Делайте, как я! Делайте лучше, чем я,‒ говорит артист.
Читайте такжеКак выглядит роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри: 16 ванных комнат, театр, спа-салон, галереяФолловеры восхищаются мужчиной: «Какой молодец! Вот пример того, как надо жить, любить, быть в гармонии с собой и с окружающим миром! Григорий Николаевич, здоровья, долголетия, любви! Моё глубочайшее Вам уважение», «Энерджайзер», «Браво!», «Григорий Николаевич вдохновляет!», «Есть еще порох в пороховницах».
Напомним,