90-летний Григорий Чапкис показал, как качается на тренажерах ‒ видео

15 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
90-летний Григорий Чапкис показал, как качается на тренажерах ‒ видео
Хореограф Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram

Спорт в жизни хореографа Григория Чапкиса занимает особенное место.

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Несмотря на свой преклонный возраст судья проекта «Танцы со звездами» Григорий Чапкис ведет очень активную жизнь. Народный артист не только танцует и проводит мастер-классы, но и занимается спортом.

В Сети появился видеоролик, на котором Григорий Николаевич во дворе качает руки на тренажере. Танцор призывает всех уделять внимание утренней зарядке и тренировать свое тело.

Делайте, как я! Делайте лучше, чем я,
‒ говорит артист.

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Фолловеры восхищаются мужчиной: «Какой молодец! Вот пример того, как надо жить, любить, быть в гармонии с собой и с окружающим миром! Григорий Николаевич, здоровья, долголетия, любви! Моё глубочайшее Вам уважение», «Энерджайзер», «Браво!», «Григорий Николаевич вдохновляет!», «Есть еще порох в пороховницах».

Напомним,

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