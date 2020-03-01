90-летний Григорий Чапкис о секретах молодости: «Каждые 25 лет я меняю квартиру, жену, машину»
Легенда «Танців з зірками» ошеломил подробностями личной жизни.
По словам артиста, встреча с гражданской женой состоялась в ювелирном магазине. Григорий Николаевич выбирал себе украшение, но вдруг закашлялся, а женщина ему принесла лекарство.
Я шесть лет был одинок и мне было очень трудно. Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: «Вы что, кашляете, да? Вот вам таблеточка, она поможет». Все. Побыл там, приобрел себе кольцо белое и ушел. На следующий день в 9 утра звонок: «А вы выпили таблетку?». Сейчас это моя жена,‒ рассказал историю знакомства танцор.
Официально оформлять отношения Чапкис не планирует. Считает все это необязательным.
Я не собираюсь свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину,‒ шутит знаменитость.
Она богаче меня, успокой всех. Она зарабатывает больше меня. Я могу прожить без хлеба, а без секса я не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них,‒ объяснил хореограф.
Напомним,