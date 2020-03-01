90-летний Григорий Чапкис о секретах молодости: «Каждые 25 лет я меняю квартиру, жену, машину»

1 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
90-летний Григорий Чапкис о секретах молодости: «Каждые 25 лет я меняю квартиру, жену, машину»
Хореограф Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram

Легенда «Танців з зірками» ошеломил подробностями личной жизни.

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Знаменитый балетмейстер Григорий Чапкис рассказал, как познакомился с молодой возлюбленной и что помогает ему держаться в форме в своем возрасте.

По словам артиста, встреча с гражданской женой состоялась в ювелирном магазине. Григорий Николаевич выбирал себе украшение, но вдруг закашлялся, а женщина ему принесла лекарство.

Я шесть лет был одинок и мне было очень трудно. Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: «Вы что, кашляете, да? Вот вам таблеточка, она поможет». Все. Побыл там, приобрел себе кольцо белое и ушел. На следующий день в 9 утра звонок: «А вы выпили таблетку?». Сейчас это моя жена,
‒ рассказал историю знакомства танцор.

Официально оформлять отношения Чапкис не планирует. Считает все это необязательным.

Я не собираюсь свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину,
‒ шутит знаменитость.

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Многие считают, что женщина, которая на 52 года младше артиста, состоит с ним в отношениях только из-за финансовой выгоды. Однако Григорий Николаевич заверил, что его супруга вполне самодостаточная личность и зарабатывает даже больше него.

Она богаче меня, успокой всех. Она зарабатывает больше меня. Я могу прожить без хлеба, а без секса я не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них,
‒ объяснил хореограф.

Напомним,

 

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