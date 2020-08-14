Как выглядит роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри: 16 ванных комнат, театр, спа-салон, галерея

14 августа 2020 13:05 Юлия Крутиева
Как выглядит роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри: 16 ванных комнат, театр, спа-салон, галерея
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

На днях в СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри обзавелись собственным жильем.

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Однако долго скрывать свой новый особняк герцогам Сассекским не удалось. Фото их имения журналисты взяли из Google Maps и сайта по элитной недвижимости.

А вот папарацци не могут близко подойти ко владениям пары. Причина тому – иск в суд на фотографов, которые с помощью дронов нарушали конфиденциальность семьи, когда та проживала в Беверли-Хиллз.

Как сообщают инсайдеры, на покупку дома супруги взяли деньги в долг у отца Гарри – принца Чарльза. Но издание Page Six, имея свой источник, утверждает, что этот дом пара купила самостоятельно, не беря денег взаймы.

Особняк Гарри и Меган, площадью 1 700 квадратных метров, находится в Санта-Барбаре. Приобретен он был в середине июня за 14,7 миллиона долларов.

Новый дом Меган Маркл и принца Гарри в Санта-Барбаре / sothebysrealty.com

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На его территории расположены чайный дом, бассейн, детский коттедж, теннисный корт, гостевой дом. Тут растут столетние оливковые деревья, кипарисы, есть многоярусные розоввые сады.

А вот в главном доме не менее роскошно: 9 спален, 16 ванных комнат, тренажерный зал, театр, галерея, библиотека, игровая комната, офис, спа-салон с отдельной сухой и влажной саунами, гараж на 5 авто и винный погреб.

Это такой район, где вы можете не осознавать, кто ваш сосед, но вам на самом деле все равно. Нет ничего необычного в том, что мы встречаемся с Опрой Уинфри в продуктовом магазине или сидим рядом с Эллен Дедженерес за ланчем в отеле "Мирамар". Это уединенный и эксклюзивный район, место, где вы можете найти спасение в океане, который перед вами, или в горах, что позади вас,
– цитирует агента по элитной недвижимости Джейсона Стритфейлда портал Daily Mail.

Новый дом Меган Маркл и принца Гарри в Санта-Барбаре / Google Maps

Напомним,

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